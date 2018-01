Siste farvel med klok og lun velferdsbygger

innenriks

Nordli var en av Arbeiderpartiets mest markante politikere i etterkrigstiden og statsminister i årene 1976 til 1981. Han døde 9. januar, 90 år gammel.

– Odvar Nordli var hele Norges statsminister gjennom fem år. Arbeiderbevegelsen tilhørte han hele livet, og Arbeiderpartiet tjente han i en mannsalder, sa partileder Jonas Gahr Støre i sin minnetale.

Fredagens gravferdsseremoni i et Tangen i gnistrende vinterskrud åpnet med at Sigmund Groven og Kåre Nordstoga spilte «Reodors ballade» fra «Flåklypa Grand Prix».

Intime Tangen kirke var fullsatt og pyntet med kranser ikke bare fra familien, men fra storting, regjering og kongeparet. Og et banner fra Tangen arbeiderlag, stiftet i 1884, med slagordet «tvilens fjell vil vi flytte med tro».

– En av de største

«Den siste av de store i Arbeiderpartiets storhetstid», er han blitt kalt – men også en lavmælt hedmarking med sans for praktiske løsninger snarere enn ideologiske diskusjoner.

Kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) var til stede under gravferdsseremonien. Norge har med Odvar Nordlis bortgang mistet én av sine største politikere i etterkrigstiden, slo Solberg fast i sitt minneord.

– I hele sitt politiske virke la Odvar Nordli stein på stein for å bygge velferdsstaten. Det som har gjort Norge til et godt og trygt land å vokse opp og leve i. Og som vi i dag ser som den fremste arven etter Odvar Nordli, sa statsministeren.

Solberg takket Nordli for hans engasjement for dem som har det vanskeligst, hans vilje til samarbeid og hans politiske gjerning.

– Ro og trygghet

Nordlis partifelle og etterfølger som fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, brukte et dikt av Hans Børli til å illustrere den avdøde Ap-politikerens «omsorg for naturens små og store skapninger», og «Nordlis ro og trygghet».

– Tidløse ord om solidaritet og rettferdighet, ord av hyllest til slitere og det arbeidende folket i vissheten om arbeidets verdi for enkeltmennesket, for fellesskapet, og for landet. Vi som er igjen, har en arv å bære. Det er derfor jeg savner deg, Odvar, sa Johnsen.

Støre var inne på det samme i sitt minneord i en seremoni som var høytidelig og vakker, men samtidig dempet og nøktern.

– Nordli vil bli husket for respekten for naturen, den gode tiden, mennesker som får mening av å være sammen. Viktige verdier i livet som han faktisk brukte tiden utenfor politikken til å løfte fram, sier Ap-lederen til NTB.

Han minnet også om den løsningsorienterte politiske håndverkeren Nordli og hans politiske arv: arbeidsmiljøloven, sykelønnsordningen, loven om selvbestemt abort og havretten.

Ap-karriere

Odvar Nordli vokste opp i de vanskelige 30-årene i Hedmark, som han selv beskrev som et hardt klassesamfunn. Han ble tidlig interessert i politikk og deltok aktivt i AUF. Bare 23 år gammel ble han valgt til varaordfører i Stange kommune.

Det ble starten på en lang politisk karriere som nådde sin topp da han ble statsminister i 1976. Før det var han kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972 og parlamentarisk leder for Ap i Stortinget på 70-tallet. Alt i 1961 ble han valgt inn på Stortinget for første gang.

Han satt på Stortinget fram til han ble fylkesmann i Hedmark i 1985, en jobb han hadde fram til han ble pensjonert i 1993.

