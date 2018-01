innenriks

Bane Nor meldte om signalfeilen klokken 17.28.

– Vi jobber med å finne og utbedre feilen, skriver de på Twitter.

De store snømengdene i Agder-fylkene den siste uken har gått ut over signalanlegget også i Rogaland, fordi strømbruddet i Agder varte så lenge at backupstrømmen på Jærbanen gikk tom, skriver Bane Nor på sine nettsider.

