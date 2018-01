Over 1.000 uten strøm i Agder, Telemark og Vestfold

innenriks

De fleste kundene er knyttet til nettet til Agder Energi, som i 22-tiden oppga på sin hjemmeside at 1.245 kunder var strømløse.

– Tallet går noe opp og ned fordi det er behov for å koble ut kunder mens feilene repareres, heter det i en pressemelding fra selskapet. De opplyser videre at de vil fortsette arbeidet gjennom natt til mandag.

Natt til søndag oppsto det flere nye feil på grunn av våt og tung snø som førte til at trær la seg på linjenettet. All snøen gjør det vanskelig for montørene å ta seg fram i terrenget, og gjør at arbeidet med å rette feilen tar tid.

Søndag var det ny befaring med flere helikoptre og droner for å få oversikt over skadeomfanget.

På Sørlandsbanen er det forsinkelser mellom Kristiansand og Sira på grunn av vanskelige værforhold. Det berører lokaltoget mellom Stavanger og Egersund og regiontoget mellom Oslo og Stavanger.

Bratsbergbanen mellom Skien og Nordagutu er stengt for trafikk grunnet trær som sperrer sporet. Det er anslått at trafikken er i gang igjen tirsdag. Feilen påvirker lokaltoget mellom Porsgrunn og Notodden.

Vestfoldbanen mellom Skien og Larvik var stengt for trafikk søndag kveld fordi et tog sperrer linjen.

Mandag er det ventet en ny runde med nedbør flere steder i Agder, og det er en risiko for at snøtunge trær legger seg over strømlinjene og forårsaker nye strømbrudd, ifølge Agder Energi.

