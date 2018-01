Økokrim anker frifinnelsen av svensk næringslivsleder

innenriks

- Påtalemyndigheten er uenig i rettens vurdering av bevisene i saken og i hvordan domstolen har vurdert de rettslige spørsmålene saken reiser. Økokrim anker dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Økokrim startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA.

I dommen fra Oslo tingrett 10. januar i år ble Rollén frifunnet for innsidehandel ettersom tingretten mente at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015 på vegne av investeringsselskapet Greenbridge kjøpte aksjer i det norske børsnoterte selskapet.

Rollén og hans advokater vil på sin side argumentere sterkt for at anken bør avvises av lagmannsretten, opplyser advokat Christian Hjort.

Advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo uttaler i en pressemelding at de er overrasket over Økokrims beslutning.

«I tingrettens meget klare dom ble Rollén gitt medhold på alle punkter», heter det i uttalelsen.

Rollén og hans advokater har ennå ikke mottatt noen nærmere begrunnelse for anken, men vil i tilsvaret argumentere sterkt for at lagmannsretten bør avvise anken.