Kate og William har landet i Norge

De to kommer rett fra Sverige, der de har gjennomført et to dager langt besøk.

De ble tatt imot av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, den britiske ambassadøren til Norge, Sarah Gillett, og hennes motsats i Storbritannia, Mona Juul.

I løpet av sitt to dager lange norgesbesøk skal det britiske hertugparet blant annet få treffe skuespillere og andre deltakere i NRK-suksessen «Skam» på Hartvig Nissens skole. I likhet med det norske kronprinsparet har Kate og William engasjert seg i barn og unges helse.

Prinsesse Kate er gravid i sjette måned med parets tredje barn, og etter to aktive dager i Stockholm er det lagt opp til en nokså rolig program for paret den første dagen i Oslo.

De to skal ha lunsj på Slottet før det blir en omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark utenfor.

Deretter drar prins William sammen med kronprinsparet på besøk til gründerfellesskapet MESH.