Helikopterpilot tilkjent 8,6 millioner i erstatning etter urettmessig oppsigelse

Selskapet hvor mannen jobbet, er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 7 millioner kroner i erstatning og 1,6 millioner kroner i sakskostnader.

Mannen mistet jobben etter en hendelse i kurs-sammenheng. Flere reagerte ifølge dommen på pilotens alkoholforbruk etter en middag om kvelden. Etter kurset måtte piloten inngå en AKAN-avtale med arbeidsgiveren, en avtale for ansatte som har eller er i ferd med å få et alkoholproblem.

Senere mistet han jobben som følge av hendelsen.

I dommen går det fram at hendelsen på kurset er dårlig dokumentert og at prosessen rundt utredningen av mannens forhold til alkohol ikke var tilstrekkelig betryggende.

Retten understreker at det er strenge krav for å kunne avskjedige en arbeidstaker, og at disse kravene ikke var oppfylt i dette tilfellet, selv om mannens oppførsel var kritikkverdig.

– Vi mener dette er en gal avgjørelse, og vi merker oss at to av fem dommere, begge lagmannsrettsdommerne, stemte for frifinnelse. Vi skal nå se grundig gjennom dommen og ta stilling til en eventuell anke, sier Sigurd-Øyvind Kambestad, advokat for selskapet som avskjediget piloten, til TV 2.

Kanalen har vært i kontakt med advokaten til piloten, som foreløpig ikke ønsker å uttale seg.

