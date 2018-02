Listhaug fornøyd med rekrutteringen av nyutdannede politifolk

innenriks

Blant studentene som gikk ut av Politihøgskolen i fjor, jobbet sju av ti i politiet ved årsskiftet. Hver fjerde av de nyutdannede hadde fast stilling, ifølge statistikk fra Politidirektoratet som er gjengitt i Politiforum.

– Disse tallene er veldig positive. Det er gode utsikter til å få seg jobb med denne utdanningen, sier Listhaug til NTB.

Unna toppåret

På samme tid i fjor var nesten halvparten av de nyutdannede arbeidsledige. Men selv om 2017-kullet har lettere for å få seg jobb raskt enn 2016-kullet, er det fortsatt et stykke opp til toppårene i 2014 og 2015 da andelen lå på rundt 90 prosent til samme tid.

– Det kommer til å bli ansatt enda flere gjennom året, varslet Listhaug etter et besøk hos Politihøgskolen i Oslo tirsdag.

Også for 2016-kullet der mange sto uten jobb i lang tid, har ting bedret seg. 91 prosent av dem som fullførte Politihøgskolen i 2016, er nå i jobb i politiet. Seks av ti har fast stilling.

Riktig rigget?

Justisministeren understreker samtidig at Politihøgskolen må henge med i en verden i stadig endring.

En rapport fra et ekspertutvalg ledet av spesialrådgiver Joacim Lystad har tatt til orde for å åpne flere veier inn i politiyrket. Utvalget mener at både utdanning og rekruttering må endres radikalt, og at flere med sivil bakgrunn må få jobb etter en kort politifaglig tilleggsutdannelse, ifølge frifagbevegelse.no.

– Vi har en veldig god generalistutdanning i dag. Samtidig forandrer verden seg. Det gjør også Politihøgskolen. Men vi må diskutere om dagens politiutdanning er godt nok rigget til å møte alle utfordringene vi står overfor, sier Listhaug til NTB.

Må henge med

Justisministeren sier at rapporten om ny rekruttering til politiet inneholder mye spennende.

– Ikke minst dette med at politiet framover vil få et større behov for flere yrkesgrupper enn tradisjonelt utdannet politi, for eksempel dataingeniører. Vi må klare å se hele risikobildet, der mye kriminalitet flyttes fra gata til dataskjermen. Her kreves både et tettere internasjonalt samarbeid, samtidig som også utdanninga må henge med, sier Listhaug.

