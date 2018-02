Bevæpningen av politiet forlenges ved Oslo lufthavn

innenriks

Søknaden fra politiet i Oslo om bevæpning i sentrum er fortsatt til behandling i departementet, ifølge kanalen.

Den nåværende midlertidige tillatelsen til bevæpning av flyplasspolitiet ble innvilget i november i fjor og gjaldt for tre måneder.

Politidirektoratet begrunnet da søknaden med at det var «nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner».

Justisdepartmenentet vedtok da tre måneders bevæpning av Oslo Lufthavn Gardermoen fordi flyplassen har enkelte store og åpne områder som er alminnelig tilgjengelig og med få sikringstiltak, hvor det er veldig mange reisende som befinner seg hver dag. Et angrep har potensial for omfattende skade.

