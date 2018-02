Skuddoffer på Holmlia avhørt – politiet ønsker flere tips

innenriks

Mannen ble truffet av flere skudd og er innlagt på Ullevål med alvorlige, men ikke livstruende skader. Skuddofferet er kjent for politiet fra tidligere, og politiet utelukker ikke at skyteepisoden kan knyttes til gjengmiljøet.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som har skjedd midt i et boligstrøk. Vi har jobbet med både teknisk og taktisk etterforskning gjennom hele natten og utover torsdagen, og har fått inn flere tips fra publikum som vi sitter og ser på nå. Likevel ber vi fortsatt publikum om å ta kontakt med politiet hvis man har informasjon om saken, sier seksjonssjef Anne Alræk Solem i seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet til NTB.

Skytingen skjedde på en parkeringsplass i krysset Ravnåsveien/Ravnkroken like før klokken 21 onsdag kveld. Flere personer ringte politiet og fortalte at de hadde hørt skudd. Mannen er i 20-årene og norsk statsborger.

Avhørt

Politiet opplyste onsdag kveld at skytingen skjedde over et større område, og at ting tydet på at mannen hadde forsøkt å løpe fra gjerningspersonen. Mannen tok seg inn i en leilighet i nærheten av åstedet, og eieren av leiligheten varslet politiet om hva som hadde skjedd.

– Vi har tatt et første innledende avhør av mannen, men hva som kom ut av avhøret ønsker jeg ikke å gå inn på så tidlig i etterforskningen. Foreløpig er det altfor tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet. Hvis vi går ut med slik informasjon, kan det påvirke vitner. Vi er ennå ikke ferdig med vitneavhør, opplyser Solem.

Politiet var tidlig på jakt etter en sølvfarget bil som de mener gjerningspersonen kjørte i retning Holmliaveien. Bilen er muligens en sølvfarget Chrysler Voyager eller Ford S-Max. Ingen var torsdag ettermiddag pågrepet, og den sølvgrå bilen var heller ikke funnet.

– Vi etterforsker bredt og er i en tidlig fase. Vi har ikke pågrepet noen gjerningsmann per nå, og kjenner heller ikke motivet for skytingen, sier seksjonslederen.

Skyting og knivstikking

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser på Holmlia. Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i nettopp Ravnåsveien. Politiet opplyste da at det kunne være snakk om så mange som tolv gjerningspersoner, men det er ikke kjent om noen er pågrepet for denne voldsepisoden.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt på Holmlia i Oslo. Mannen ble kritisk skadd, men tilstanden bedret seg. To menn i 20-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Nå etterforsker vi denne konkrete hendelsen, og det er for tidlig å si om det er noen sammenheng med tidligere voldshendelser, sier Solem.

Trenger flere vitneobservasjoner

Hun oppfordrer folk til å ikke nøle med å ta kontakt med politiet dersom de kan ha informasjon om skytingen onsdag kveld.

– Skytingen skjedde i 21-tiden onsdag kveld, og vi trenger informasjon om observasjoner både forut for og etter dette. Man må ikke tenke at informasjon man kan ha, ikke er viktig. Det er det opp til politiet å vurdere, sier Solem.

Publikum kan henvende seg med tips på epost til kriminalvakten.oslo@politiet.no og på telefonnummer 22 66 99 66.

