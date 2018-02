A-ha-show på Oslo Spektrum

innenriks

Det legendariske bandets konsert er en del av innspillingen av den kjente konsertserien «MTV Unplugged». Det var fredag kveld utsolgt på Oslo Spektrum.

I forkant av konserten ba israelske og norske palestinavenner a-ha avlyse den planlagte konserten i Israel i juni. To israelske musikere, David Oppenheimer og Danielle Ravitzki, har sendt et personlig brev til gruppen.

De to musikerne mener palestinere i Israel lever under et apartheidregime. I brevet viser de til at Israel undertrykker palestinsk kunst og kultur, at kunstnere rettsforfølges og at teatre stenges.

AKULBI, samarbeidskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, holdt en markering utenfor Oslo Spektrum for å oppfordre bandet til å avlyse Israel-konserten.

