Oslo Børs i minus på ukens siste handledag

Nedturen på børsen var ventet etter dårlige tall fra USA og Asia, men indeksen hentet seg noe inn før børsslutt og fallet er på linje med de største børsene i Europa.

Hovedindeksen ble tvunget i kne av at både Statoil og Telenor, dagens mest omsatte og to av de største selskapene på børsen, begge falt solid med henholdsvis 2,1 prosent og 2,5 prosent. Også DNB og Yara falt, med henholdsvis 0,7 og 0,5 prosent. Norsk Hydro var ensom svale blant de fem største selskapene med en oppgang på marginale 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen var REC Silicon i særklasse på en dårlig dag, og steg med 9,1 prosent. Selskapet presenterte gode resultater for fjerde kvartal 2017, noe som ble tatt godt imot i markedet. Otello Corporation (tidligere Opera Software) som torsdag gikk opp med over 265 prosent, falt fredag med hele 21,5 prosent. Også som torsdag var det imidlertid begrenset omsetning i aksjen.

Ved de toneangivende børsene i Europa var utviklingen på samme nivå som i Oslo. CAC 40 i Paris gikk mest tilbake med 1,6 prosent, deretter fulgte DAX 30 i Frankfurt med en nedgang på 1,2 prosent og FTSE 100 i London med 1,1 prosents nedgang.

Prisen på nordsjøolje nådde et nytt bunnivå fredag er var ved børslutt helt nede i 63,48 dollar fatet, det svakeste hittil i år og en nedgang på over 2 prosent. Et fat amerikansk lettolje falt tilsvarende og var nede i en pris på 59,73 dollar.