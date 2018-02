Politiet ber fortsatt folk om tips etter skyting på Holmlia

innenriks

– Oslo politidistrikt har mottatt flere tips, men er fortsatt svært interessert i å komme i kontakt med alle som kan ha informasjon i saken der en mann ble skutt og skadd på Holmlia i Oslo om kvelden onsdag 7. februar, opplyser seksjonsleder Anne Alræk Solem ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet.

Politiet etterlyste en bil som kjørte fra området etter skyteepisoden, som skjedde like før klokken 21. Bilen sto på et tidspunkt parkert i Ravnåsveien, like i nærheten av stedet der mannen ble skutt. Etter hendelsen kjørte bilen i retning Holmliaveien.

– Det er av denne grunn sentralt for politiet å komme i kontakt med den eller de som var i bilen. Politiet ønsker også å komme i kontakt med vitner som kan ha sett bilen i Ravnåsveien, eller kjørende til eller fra stedet. Aktuelt tidsrom er mellom klokken 20.30 og 21.05, altså i tidsrommet før og etter hendelsen, opplyser Solem.

Hun opplyser at informasjonen om bilen er usikker. Den er tidligere beskrevet som en litt større og sølvfarget.

– Per nå kan vi ikke si noe sikkert om bilen, utover at det er en lys personbil. Politiet ønsker tilbakemelding på alle observasjoner av en slik bil, uavhengig av biltype, sier Solem.

Ikke livstruende skadd

Mannen i 20-årene som ble skutt onsdag kveld, ble truffet av flere skudd og er innlagt på Ullevål med alvorlige, men ikke livstruende skader. Han ble avhørt torsdag.

– Det siste jeg vet er at han er utenfor livsfare, og bevisst. Jeg vet ikke om han er påført varige skader, sier Solem til NTB.

Skuddofferet er kjent for politiet fra tidligere, og politiet utelukker ikke at skyteepisoden kan knyttes til et gjengmiljø.

– Foreløpig vet vi verken motivet eller foranledningen til skyteepisoden, og vi har ikke pågrepet noen gjerningsmann. Vi kan ikke gå inn på detaljer i etterforskningen ettersom det er flere vitner vi ønsker å avhøre fremdeles. Vi ønsker ikke å gå ut med informasjon som kan skade etterforskningen, sier Solem.

Folkemøte tirsdag

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser i det samme området, og beboere på Holmlia har tatt initiativ til en antivoldsmarkering fredag neste uke.

Torsdag kveld ble det klart at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stiller på et folkemøte på Holmlia kommende tirsdag.

– Vi har hatt dette på agendaen at vi skal ut og informere til medborgere, nå ønsker vi å stelle i stand dette i samarbeid med Oslo kommune og bydelen, sa politisjef i Oslo Øst, John Roger Lund, til Aftenposten.

Det var sogneprest på Holmlia, Silje Kivle Andreassen, som ba de to om å stille opp for å forklare hvordan de skal trygge området.

– Uholdbart

SVs fungerende partileder Kari Elisabeth Kaski mener det er uholdbart at beboerne på Holmlia har opplevd skyting i sitt nabolag flere ganger i løpet av de siste to-tre siste månedene.

– Det skal være trygt å bo i Oslo uansett hvor du bor, sa Kaski til NTB torsdag.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sa hun, og etterlyste ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

