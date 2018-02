Mann funnet død ved Nidelva i Trondheim

innenriks

Det er ikke bekreftet at det er den savnede 21-åringen, men politiet opplyser til NTB at mannens klesdrakt og legitimasjon tyder på at det er ham.

21-åringen ble meldt savnet av venner da de ikke hadde hørt fra ham siden 01-tiden natt til lørdag. Mannen er student i en annen by og var på helgebesøk, skriver Adresseavisen.

De siste observasjonene av mannen ble gjort ved Nidelva. Trøndelag brann- og redningstjeneste og Røde Kors søkte derfor natt til søndag etter mannen i og ved elva.

Like etter klokken 6 søndag morgen meldte politiet på Twitter at en mann var blitt funnet omkommet i kanalen nedenfor Bakke Bru ved Nidelva klokken 3.40. Mannen ble funnet av Røde Kors.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at han har vært utsatt for en kriminell handling.

– Den avdøde vil bli obdusert, sannsynligvis mandag. Så vil obduksjonsrapporten gi oss flere svar, sier operasjonsleder Lars Letnes til NTB.

Den foreløpige rapporten vil sannsynligvis være klar innen en uke.

