Svolvær flyplass stengt mandag morgen

Det var tårnet på flyplassen som varslet om ulykken som skjedde rett etter at et énmotors Piper småfly hadde tatt av for å returnere til Tromsø. Flyplassens båt fant de to forulykkede i sjøen.

– Det er den båten som rykker ut herfra ved havari på sjøen. Vi hadde selvfølgelig håpet at dette aldri skulle skje, men i kveld skjedde det, og vi var først ute med båten, sier flyplassjef Bjørn Opsahl til NRK.

Opsahl sier flyplassen holdes stengt deler av mandagen for å ta vare på de ansatte.

– Av hensyn til dem som var på jobb, har vi valgt å stenge for de to første avgangene. Vi må følge opp dem som har vært i innsats, og de har en del sterke inntrykk å bearbeide, forklarer han.

