NAF reagerer på bompengemilliarder i veisatsing 

innenriks

– Igjen ser vi at det er veldig få veiprosjekter som blir gjennomført uten bompenger, sier NAFs administrerende direktør Stig Skjøstad.

Det skal kreves inn 42 milliarder kroner i bompenger i seksårsperioden 2018-2023, og da er ikke Nye Veiers prosjekter og byinvesteringene tatt med i regnestykket.

Skjøstad etterlyser en debatt om hvordan veiene kan finansieres «på en bedre måte, uten at det rammer lommeboka til den enkelte ved høyere bomsatser».

NAF mener det bør være mulig å finansiere utbygging ved hjelp av et veifond og en veibank i stedet for bompenger og årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

– Vi er bekymret for at bompengetrykket blir for høyt for folk når både veistrekninger og behov i byene krever så mye bompenger, sier Skjøstad.

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023.

(©NTB)