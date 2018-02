Varsler full storm på Vestlandet

innenriks

Stormen kan føre til vindkast på opptil 35 meter per sekund. Torsdag er det også ventet 50 millimeter nedbør på Vestlandet. Det kan gi vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. De mest utsatte stedene er vestlandskysten og vestlige fjelltrakter i Sør-Norge.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil snøskredfaren være stor i Rogaland og Vest-Agder torsdag. Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan bli utløst både naturlig og av skiløpere, og NVE advarer folk mot å ferdes i skredterreng og utløpsområder. NVE vurderer rasfaren til å ligge på faregrad 4, det nest høyeste nivået på skalaen.

Også i Aust-Agder, Telemark og Vestfold er det ventet sterk vind og store nedbørsmengder torsdag, ifølge Yr. Det kan føre til vanskelige kjøreforhold

Uværet på Sørlandet kan gi nye runder med strømbrudd for sørlendingene. Agder Energi ber kundene være forberedt på at strømbrudd kan oppstå som følge av mye tung snø i Agder-fylkene torsdag. Ifølge Meteorologisk institutt har det allerede kommet over 400 prosent mer snø i Agder-fylkene enn i et normalår.

