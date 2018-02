Storm og glatte veier på Vestlandet

innenriks

På Minde ble et tak revet av, og brannvesenet oppfordret folk til å holde seg inne, melder NRK. Brannvesenet i Bergen var torsdag formiddag ute for å sjekke løse takplater.

– Det har også vært tilfeller der stillaser har løsnet og trær og stolper har blåst over ende, men det er ikke meldt om noen personskader i forbindelse med dette, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB natt til torsdag. Knappen sier politiet hadde styrket bemanningen i påvente av været som var varslet.

Lyktestolpe knakk

I Indre Arna har det veltet flere trær og en lyktestolpe knakk i den kraftige vinden. Et tre som blåste over ende i Tertneskrysset tok med seg noen ledninger, men der er det allerede ryddet opp. Også i Florø har et tre falt over ved riksvei 614, men Vest politidistrikt opplyser at det er mulig å passere.

– Jeg sitter i Bergen nå og jeg kjenner godt at vinden herjer. Her er det vindkast på nesten 27 meter per sekund. Vinden vil først roe seg ned i sør, før den utover dagen også vil roe seg ned både i Hordaland og Rogaland. Sogn og Fjordane kan imidlertid oppleve sterk vind litt lenger, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen til NTB i morgentimene onsdag.

Politiet melder om glatte veier flere steder på Vestlandet, og spesielt E39 har hatt en rekke trafikale vanskeligheter torsdag morgen. Flere vogntog måtte berges fordi de ikke var skodd for forholdene.

Stengte veier

En rekke veier er i morgentimene stengt flere steder i landet. Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær, men en ny vurdering blir gjort fredag klokken 14. Også riksvei 50 Hol-Aurland og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt. En ny vurdering er ventet klokken 12 for sistnevnte. Over Hardangervidda er riksvei 7 stengt for lette kjøretøy, mens det er kolonnekjøring for tyngre kjøretøy. Også over Hemsedalsfjellet og Strynefjellet er det kolonnekjøring

Fergesambandet Halhjem-Våge ble i morgentimene innstilt på grunn av uvær.

I løpet av torsdag er det ventet store nedbørsmengder på Vestlandet. Opptil 50 millimeter nedbør kan gi vanskelige kjøreforhold.

(©NTB)