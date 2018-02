Åsne Seierstad jobber med bokprosjekt om metoo og Giske

innenriks

Varslene mot Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske skal stå sentralt i arbeidet med boken, skriver Dagens Næringsliv.

Seierstad bekrefter overfor avisen at hun jobber med et bokprosjekt og har signert en intensjonsavtale med Gyldendal.

– Jeg kan si at jeg er fascinert av møtet mellom metoo-bevegelsen, som har vært banebrytende for kvinner, og Arbeiderpartiet.

– Nestlederen i Norges viktigste parti måtte gå som følge av varsler mot ham. Samtidig uttalte Jonas Gahr Støre at metoo kan gi et løft for partiet. Arbeidet er i en tidlig fase, og det som opptar meg nå, er å finne ut om historien egner seg for en bok – om det kan bli en god bok og om jeg ønsker å skrive den, sier hun.

Om prosjektet ender i en bok, og Arbeiderpartiet og Giske blir sentrale karakterer, vil VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård få konkurranse. Dagens Næringsliv skrev i desember om at de to journalistene har fått en bokkontrakt med Kagge forlag på å skrive en bok om Ap utvikling det siste året.

(©NTB)