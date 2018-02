37-åring frikjent for mordbrann – broren tilsto alt

innenriks

I tingretten ble 37-åringen dømt til sju års fengsel for å ha tent på Hotell Lune Huler i Lindås kommune natt til 6. desember 2015. Hotellet brant ned til grunnen, men de to personene som oppholdt seg i hotellet reddet seg uskadd ut. Hans ett år yngre bror ble dømt til seks og et halvt års fengsel.

Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett tidligere denne måneden, valgte den yngre broren å erkjenne skadeverk og at han var alene om brannen, skriver Bergensavisen (BA).

Broren ble trodd av juryen, og 37-åringen kunne dermed forlate rettssalen som en fri mann.

– Han er naturligvis glad og svært lettet over at det nå er over, sier 37-åringens forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwal, til avisen.

Brødrene er fra Polen. Statsadvokaten mente i tingretten at 37-åringen, som bor rett ved hotellet, bestilte brannen fra sin 35 år gamle bror og en 40 år gammel kamerat fra Polen. Statsadvokaten beskrev i tingretten den eldre broren som hovedmann.

– Vi tar juryens kjennelse til etterretning, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til BA.

Den yngre broren er frifunnet for forsettlig overtredelse av mordbrannparagrafen og kan vente seg en betydelig straffereduksjon. Høgseth la i lagmannsretten ned påstand om tre og et halvt års fengsel for mannen.

Hotell Lune Huler skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere.

