Poppe laget Utøya-film for å minne om hvordan høyreekstremisme kan se ut

Erik Poppes film «Utøya 22. juli» hadde verdenspremiere på den internasjonale filmfestivalen i Berlin mandag.

Under pressekonferansen etter filmen sier Poppe at han ville lage filmen for å minne verden om hvordan høyreekstremisme kan se ut.

– Vi så at minnet om hva som fant sted ute på øya, falmet mer og mer. Jeg møtte overlevende og foreldre, og de delte følelsen av bekymring.

Han påpeker at høyreekstremisme har vært i vekst i Europa, og at dette er en del av konteksten.

– Vi må huske hva som fant sted ute på den øya. Hvordan høyreekstremisme kan se ut.

Overlevende involvert

Tre overlevende fra øya var dypt involvert gjennom alle stadier av produksjonen.

Poppe gjennomførte intervjuer med de overlevende, og de var også til stede under innspillingen og involvert i etterproduksjonen av filmen.

De tre er også til stede under pressekonferansen i Berlin.

Han sier han ville vise filmen fra de unges perspektiv, men at det var vanskelig å få fram historien på film.

– Det som skremte meg, var at hvis jeg tillot for mye improvisasjon ville uttrykket bli vanskelig å detaljere. Derfor var det viktig å skrive et detaljert manus, og jeg ville at skuespillerne skulle holde seg til manuset, sier han.

Poppe sier de øvde hele sommeren i fjor.

– Vi delte opp ulike deler av historien og øvde til slutt alt delene sammen. Så flyttet vi det ut til øya den siste uka med øvelser.

Sendte skuespillerne inn i helvete

– De var der ute i 72 minutter uten at noe skjedde. Jeg ville vise tiden, noe som er vanskelig å vise i filmer. Man kan vise omtrent alt i dag, men tid er vanskelig å beskrive.

En stor del av filmen er spilt inn som én sammenhengende scene.

Han forteller om hvor krevende den 91 minutter lange sammenhengende takningen var for de unge skuespillerne.

– Du sender disse skuespillerne inn i helvete, og de skal være der i 91 minutter.

Han skryter også av en av unge hovedrolleinnehaver, Andrea Berntzen (19), som spiller karakteren Kaja.

– Jeg har aldri stått overfor et slikt talent som Andrea. Jeg syns hun er «absolutely marvelous», sier Poppe.

Kritikk

Manusforfatter Anna Bache-Wiig sier de ville lage en historie som trakk ut essensen i det som skjedde.

– Hadde vi plukket én historie og prøvd å rekonstruere den så nøyaktig som mulig, ville det ha krympet viktigheten av de andre historiene, sier hun.

– Vi diskuterte om vi skulle plukke ut én, to eller tre virkelige historier eller om vi skulle lage fiksjon. Vi bestemte oss for å lage fiksjon av etiske grunner, sier Poppe.

Poppe har fått kritikk for filmen fra overlevende som synes det er for tidlig med en slik film. Han mener det ikke går an å vente til alle synes det er riktig.

– Skal vi vente til alle synes det er riktig tid, er det for sent. Når man ser filmen, dersom det ikke gjør vondt, så er det for sent, sier han.

