Rødt vurderer mistillit mot stortingspresidenten

– Hvis stortingspresidenten ikke gir finanskomiteen tilfredsstillende svar, heller vi mot at vi fremmer et mistillitsforslag. Dette er en skandale av dimensjoner. Det skal nesten ikke være mulig å først gå på en smell, og så gå på enda en, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Neste uke skal Thommessen møte finanskomiteen og svare for kostnadsøkningene i byggeprosjektet, som for tre år siden var anslått å koste 1,2 milliarder. Nå er prislappen doblet.

SV sier de vil stemme for et eventuelt forslag om mistillit. Partiet fremmet selv mistillitsforslag mot Thommessen i juni i fjor etter Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet. Da fikk de støtte fra Sp, som nå sier at de ikke har tatt stilling til hva de vil gjøre dersom noen fremmer et nytt mistillitsforslag.

Ap betegner saken som alvorlig, og forventer også grundige svar fra Thommessen, men sier ingenting om det eventuelle mistillitsforslaget. MDG sier stortingspresidenten selv bør ta ansvar og gå av. KrFs Hans Fredrik Grøvan viser til orienteringen Thommessen skal avgi neste uke.

– Det viktige nå er at vi får en orientering om saken og utviklingen. Vi trenger en skikkelig gjennomgang for å få alle fakta på bordet. Så får vi vurdere konsekvensene, sier han.

Venstre og Abid Raja ønsker på sin side ikke å kommentere et eventuelt mistillitsforslag nå.

Thommessen ønsker ikke å kommentere den seneste utviklingen i saken overfor VG. Forrige uke avviste han imidlertid overfor NTB at han burde ta ansvar og gå. Han mener presidentskapet har ansvaret sammen.

– Jeg opplever å ha tillit i presidentskapet i denne saken, sa han.

