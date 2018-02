Uviss framtid for norsk samfunn på Svalbard

innenriks

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøker Svalbard tirsdag, blant annet for å delta på et innspillsmøte om utviklingen på Svalbard etter gruvedriften. Røe Isaksen har varslet en ny strategi som skal gi Svalbard-samfunnet flere bein å stå på for å holde både næringsaktivitet og bosetting ved like.

Hovedutfordringer i dag er at andelen nordmenn på Svalbard er synkende. Ifølge Svalbardposten er det nå 35 prosent utenlandske borgere fra mer enn 50 nasjoner i de norske bosetningene.

Sentrale aktører, primært fra næringslivet, men også fastboende, skal gi innspill til Røe Isaksens nye strategi på det åpne møtet i Longyearbyen. Strategien skal legges fram senere i år.

Den største utfordringen blir å sørge for stabile, helårige arbeidsplasser som kan erstatte dem som forsvinner når gruvedriften avvikles. Det pekes blant annet på at turisme for eksempel ikke er så lett å holde gående året rundt.

I Svalbardmeldingen slås det også fast flere andre overordnede mål, som at suvereniteten på Svalbard ivaretas, at Svalbardtraktaten kontrolleres og etterleves, at internasjonal ro opprettholdes og at områdets særegne villmarksnatur bevares.

(©NTB)