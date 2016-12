Bilic: Sakho blir ikke frisk til Afrikamesterskapet

Spissen sliter med en ryggskade som vil holde ham borte fra banen i seks til åtte uker, ifølge Bilic.

- Det snakkes om at han muligens ikke er tilbake før mars. Så Afrikamesterskapet er definitivt uaktuelt, sier Bilic.

Afrikamesterskapet spilles i Gabon fra 14. januar til 5. februar.

Sakho har kun spilt to kamper for London-klubben denne sesongen. For Bilic er skaden den tredje i spissrekken. Fra før er Andre Ayew og Andy Carroll ute med skader. West Ham møter Swansea borte annen juledag.

