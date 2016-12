Kristoffersen gjorde som Tomba og Stenmark

Alpinstjernen fra Rælingen slo Marcel Hirscher med 33/100 sekund i den italienske traseen. Tredjeplassen gikk til hjemmehåpet Stefano Gross.

Dermed har Kristoffersen vunnet begge slalåmrennene han har kjørt denne sesongen. Tidligere i måneden sto han øverst på seierspallen i franske Val d'Isère. Han sto over åpningen i finske Levi i november på grunn av sponsorkonflikten med Norges Skiforbund.

Det var 22-åringens ellevte verdenscuptriumf i slalåm. Han har også én seier i storslalåm. Forrige sesong gikk han til topps i slalåmcupen.

- Mye trening. Det er dét det koker ned til for meg og Marcel. Hardt arbeid som betaler seg. Fantastisk, sa Kristoffersen i seiersintervjuet til FIS på spørsmål om hvordan han kan være så stabilt i toppen.

Inspirert av superstjerner

Nordmannen vant også fjorårets slalåm i Madonna di Campiglio. Fra før er det kun slalåmlegendene Alberto Tomba og Ingemar Stenmark som har klart å vinne der to sesonger på rad.

- De to er slalåmens superstjerner. Det er klart jeg blir inspirert av dem, sa Kristoffersen.

Han ledet med 23 hundredeler på Hirscher etter god og aggressiv kjøring i første omgang. I kjent stil ristet Kristoffersen oppgitt på hodet da han var i mål.

- Han er kanskje ikke helt fornøyd med gjennomføringen, sa NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Hirscher kan feire jul som klar leder av verdenscupen sammenlagt, men Kristoffersens seier betyr at han deler 2.-plassen med Kjetil Jansrud. De er 251 poeng bak østerrikeren.

Solevåg endelig i mål

Sebastian Foss Solevåg var det andre norske innslaget i Madonna-finalen. Spjelkavik-alpinisten slet i førsteomgangen, men hentet seg inn mot slutten og tok seg videre med en 25.-plass. Han hadde kjørt ut tidlig i sesongens to foregående slalåmrenn.

I finaleomgangen hadde 25-åringen trøbbel nede i henget. Der tapte Solevåg en del tid, men han klatret likevel opp én plass.

- Godkjent av Sebastian, var dommen fra Kjetil André Aamodt.

Leif Kristian Haugen gjorde en stor feil og klarte ikke å ta seg videre til finalen. Han hadde førsteomgangens 42. beste tid, 2,44 sekunder bak Kristoffersen. For Jonathan Nordbotten var rennet over da han kjørte ut like før annen mellomtid.

