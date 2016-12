Lazio-spiller utestengt i 20 dager for rasisme

Bosnieren er i tillegg ilagt en bot på 10.000 euro. Det tilsvarer 90.000 kroner.

Lulic er straffet for en uttalelse som falt etter Lazios 0-2-tap for Roma i byderbyet tidligere i måneden. Da beskyldte han Rüdiger for å provosere motspillerne og la til at "for to år siden solgte han sokker og belter i Stuttgart, nå oppfører han seg som om han er et fenomen".

Dagen etter forklarte Lulic at han svarte på en provokasjon med en annen provokasjon.

- Jeg kommer fra et land som vet alt om tragedier forårsaket av etniske fordommer. Derfor beklager jeg at jeg lot meg rive med av derbytapet og uttalte meg på en uheldig måte, sa han.

Unnskyldningen skånet ham ikke fra å bli utestengt av Italias fotballforbund.

