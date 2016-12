Northug ofrer Tour de Ski

Northug har slitt med formen den siste tiden. Han erstattes av Sjur Røthe.

- Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon. Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti, sier Northug i en pressemelding.

30-åringen ofrer Tour de Ski for å bli 100 prosent til VM i finske Lahti.

- Han håpet i det lengste at det skulle løsne, så dette er selvsagt en kjedelig beslutning for Petter. Han ønsket å være med, men all sunn fornuft tilsier at dette er det riktige å gjøre. Akkurat nå er ikke kroppen der den skal være, og sånn sett var det et enkelt valg, sier trønderens trener Stig Rune Kveen til NTB.

Nå venter en opptreningsfase for Northug.

- Nå gjelder det å komme i rolig trening så fort som mulig, for så å ta korte økter. Vi føler vi har god tid på oss fram til VM, opplyser Kveen.

Alltid vært med

Northug har gått alle Tour de Ski siden oppstarten i 2006/07-sesongen, men i år må han altså stå over. Han ble vinner i 2015 etter at Martin Johnsrud Sundby i sommer ble fratatt triumfen på grunn av brudd på dopingbestemmelsene.

Landslagssjef Vidar Løfshus mener det er leit at Northug ikke kan ta del i romjulens skifest.

- Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjulen, men vi håper han restituerer godt hjemme fram mot VM i Lahti i februar, sier Løfshus.

Northug sto over avslutningen på minitouren i Lillehammer tidligere i måneden. Deretter droppet han rennene i både Davos og La Clusaz. Det er foreløpig usikkert når han går sitt neste verdenscuprenn.

- Det er vanskelig å si. Vi har nå satt en ny kurs og ser mot VM, men vi håper at han får noen gjennomkjøringer før mesterskapet, forteller Kveen.

For offensiv

Northug fikk problemer som følge av treningsmengden etter høydeoppholdet i Italia i november.

- Det ble en overbelastning. Han var litt for intensiv i tiden etter høydetreningen, forklarer Kveen.

Røthe kommer inn som Northugs erstatter.

- Sjur gikk godt under minitouren på Lillehammer i begynnelsen av desember, men ble lett forkjølet etter verdenscupen i Davos og kunne dessverre ikke gå i Frankrike. Etter noen rolige dager med hvile, er Sjur nå i full trening hjemme på Voss. Sjur er en meget stabil turløper, så årets Tour de Ski skal passe ham godt, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Tour de Ski varer mellom 31. desember og 8. januar.