Mourinho: - United kan ende høyere enn fjerdeplass

Rødtrøyene har fått vind i seilene igjen. For bare noen få uker siden så det mørkt ut for United i kampen om mesterligaspill, men i Premier League svinger det fort. Før det hektiske juleprogrammet skiller det kun fire poeng opp til seriefirer Arsenal.

Mourinho vil ikke ha fjerdeplass som et uttalt mål. Portugiseren mener United kan klare bedre enn det.

- La oss se hvor vi ender. Jeg vil ikke si fjerdeplass, for vi kan bli bedre enn nummer fire. Men vi risikerer også å havne utenfor topp fire fordi konkurransen er så hard og topplagene har de samme ambisjonene som oss. Jeg vil ikke se fjerde-, tredje- eller femteplass, sier Mourinho til Sky Sports.

De tre beste lagene i Premier League går direkte til gruppespillet i neste sesongs mesterliga. Fjerdeplassen gir kvalifisering.

Klart konsept

Manchester United har slitt med å få stabile nok resultater under Mourinho. Det er en gjengs oppfatning at "de røde djevlene" spiller mer underholdende, men inntil nylig ble klubben satt tilbake med poengtap helg etter helg. Nå peker pilen oppover på Old Trafford.

- Det er åpenbart at vi må jobbe og forbedre oss, men måten vi vil spille på er klar. Dette er noe alle tror på, og vi endret ikke på noe fordi resultatene ikke var gode nok. Konseptet er blitt sterkere av perioden vi har vært gjennom. Nå som vi vinner, viser det spillerne at vi gjør noe riktig, mener Mourinho.

Han føler seg trygg på United går en spennende tid i møte.

- 2017 vil bli et bedre år enn 2016, lover Mourinho.

Defensive Chelsea

53-åringen tror serieleder Chelsea vil gå på få poengtap framover. Hans tidligere arbeidsgiver topper tabellen sju poeng foran Manchester City. Ned til United er det hele 13 poeng.

- De scorer ett mål og vinner. De forsvarer seg mye, og de gjør det bra. De setter innpå forsvarsspillere når de leder med 20 minutter igjen. Chelsea bryr seg ikke om hva folk sier og tror. De er kun opptatt av å vinne, og akkurat derfor tror jeg ikke de vil tape mange poeng, analyserer Mourinho.

Han ser på det som svært tvilsomt at United kan ta igjen Chelsea.

- Det blir veldig vanskelig. Det handler ikke bare om avstanden i poeng, men også om Chelseas spillefilosofi.

Manchester United har i romjulen to hjemmekamper mot Sunderland og Middlesbrough.

