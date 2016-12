Draxler klar for PSG

Det har lenge vært kjent at den tyske landslagsspilleren var på vei til den franske storklubben. Overgangssummen er ikke offentliggjort, men ifølge informerte kilder skal den være minst 42 millioner euro (380 millioner kroner).

Det gjør 23-åringen til fjerde dyreste spiller som er solgt fra en tysk klubb, og til den dyreste tyskeren.

Draxler signaliserte tidlig i sesongen at han ønsket et klubbskifte. Han forlater Wolfsburg halvannet år etter at han ble hentet fra Schalke for 36 millioner euro.

I Wolfsburg skulle han erstatte Kevin De Bruyne, men greide aldri å innfri forventningene. Nå håper han å finne sin beste form igjen i den franske hovedstadsklubben.

