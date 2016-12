Guardiola avviser van Dijk-kjøp i januar

City sliter med å holde tett bakover. De lyseblå har kun holdt nullen tre ganger i løpet av 17 Premier League-kamper. I tillegg er skader et evigvarende problem for kaptein Vincent Kompany.

Mange tror derfor at Guardiola vil forsterke forsvarsrekken når overgangsmarkedet åpner igjen over nyttår. Van Dijk blir pekt på som et naturlig kjøp, men Guardiola har ingen tro på at Southampton vil selge.

- Van Dijk her neste måned? Reiser vi ikke til Southampton for å møte dem (i april)? Han kommer ikke hit neste måned. Det er umulig. Han er en Southampton-spiller, og i tillegg vil vi ikke ha ham nå, sier Guardiola ifølge Sky Sports.

Van Dijk ble julaften avbildet iført en Manchester City-drakt. Det var en gave ment som en spøk fra nederlenderens lagkamerater i Southampton.

