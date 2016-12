Perpetual Loyal satte Sydney-Hobart-rekord

Båten, som er basert i Sydney, krysset mål i Hobart etter 1 døgn, 13 timer, 31 minutter og 20 sekunder. Det er nesten fem timer bedre enn den tidligere rekorden, satt i 2012.

Skipper Anthony Bell fikk oppreisning etter at han har måttet bryte i de to foregående utgavene av seilasen som følge av uhell.

- Vi fikk gunstige værforhold. Av og til trenger man litt hell, og vi har hatt nok uflaks tidligere. Jeg synes vi fortjente dette, sa Bell.

Wild Oats XI, som hadde den gamle rekorden, ledet årets seilas og lå an til sin niende seier da den ble rammet av hydraulisk svikt og måtte gjøre vendereis.

- Vi skjønte med en gang at noe var galt da vi så dem stoppe opp. Vi fryktet at de hadde mistet noen over bord og kontaktet dem på radio for å spørre om de trengte hjelp, men heldigvis var det ikke så ille, sa Bell.

Giacomo fra New Zealand var nummer to i mål, slått med to timer. Scallywag fra Hongkong ble slått til tredjeplass med noen få minutter.

Sydney-Hobart-seilasen ble avviklet for 72. gang.

