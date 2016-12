Kristoff mister viktig oppkjøringsritt

Den norske stjernesyklisten har hatt stor suksess i Qatar, der han har vunnet tre etapper to år på rad. Planen var at Katjusja-rytteren igjen skulle innlede sesongen i Doha. Slik blir det ikke.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) meldte om avlysningen på sin hjemmeside onsdag.

- UCI har i dag mottatt beskjeden om at Tour of Qatar er avlyst for både kvinner og menn. Beslutningen skal være tatt på grunn av vanskeligheter med å tiltrekke seg økonomisk støtte, skriver UCI i en kort pressemelding.

Rittet skulle etter planen arrangeres mellom 6. og 10. februar.

Neste ritt i sesongplanen til Kristoff er Tour of Oman 14.-19. februar.

Tour of Qatar ble kjørt for første gang i 2002, og etapperittet har blitt kjørt hvert år siden. I 2009 fikk kvinnene sin egen utgave.

