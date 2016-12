Mourinho: - Zlatan-forlengning en formalitet

Den 35-årige svensken kom til United fra Paris Saint-Germain på en ettårskontrakt, men med opsjon på ytterligere ett år. Mourinho sa allerede i november at klubben vil benytte den opsjonen.

Etter at Ibrahimovic scoret ett mål og la opp til to i 3-1-seieren over Sunderland mandag, sa Mourinho at opsjonen ennå ikke er aktivert, men at det kommer til å skje.

- Den er aktivert i hjernen hans og i mine avgjørelser og i eiernes og styrets. Det er ikke noe problem, sa portugiseren.

Stolt og smart

Målet mot Sunderland medførte at Ibrahimovic rundet 50 mål for klubb- og landslag i 2016, selv om han ga seg på Sveriges landslag etter EM-sluttspillet.

-Jeg er ikke overrasket, for han er en svært intelligent fyr og en veldig stolt mann, sa Mourinho.

- Han besluttet å komme til Manchester United og til Premier League, til en klubb med skyhøye forventninger, i den vanskeligste liga i verden for en spiss. Da er det fordi han vet at han kan greie det.

Mourinho føler seg sikker på at svensken ikke gir seg før han har oppnådd suksess i Premier League.

Klar for mer

- Da vi kontaktet ham, og han sa ja til å komme, følte jeg meg sikker på at han har bestemt seg for å lykkes her. At han forlater Premier League etter å ha mislykkes i Manchester United? Det skjer ikke, mener Mourinho.

- Han er rede for utfordringen, og han vil være rede for mer. Han er her også neste sesong.

Lørdag runder Ibrahimovic og Manchester United av 2016 med hjemmekamp mot Middlesbrough. Laget har vunnet sine fire siste seriekamper og er ubeseiret i 11 kamper i ulike turneringer.

