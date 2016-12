Tottenham vendte og vant

Seieren over manager Mauricio Pochettinos tidligere klubb gjør at Tottenham er bare ett poeng bak naboen Arsenal i kampen om den viktige 4.-plassen.

- Det viste karakterstyrke å komme så sterkt tilbake etter å ha ligget under. Vi er inne i en god periode, og det er viktig å holde den gående, sa tomålsscorer Dele Alli.

Alli og Harry Kane scoret hvert sitt hodemål da kampen ble vendt. Senere skaffet Alli et straffespark som Kane misbrukte, og Southampton måtte avslutte kampen med ti mann etter at Nathan Redmond ble utvist da han felte Alli. Innbytter Son Heung-min økte før Alli satte punktum.

Tottenham greide å holde følge med de andre topplagene. Alle de seks første på tabellen vant sin første kamp etter jul.

Mens alle snakker om det tøffe juleprogrammet i engelsk fotball, så vi onsdag to lag som spilte sin første kamp på halvannen uke. Tottenham virket mer rustne enn slitne da vertene sjokkåpnet.

Det var spilt bare 69 sekunder da James Ward-Prowse tok frispark fra venstre. Virgil van Dijk fikk heade uhindret inne i feltet, og ballen gikk inn i hjørnet.

Southampton holdt på å doble ledelsen da Redmond etter et drøyt kvarter fyrte løs utenfor rekkevidden til keeper Hugo Lloris. Heldigvis for gjestene forsvant ballen rett utenfor.

Hodemoro

I stedet utlignet Dele Alli for Tottenham noen minutter senere. Van Dijk prøvde å klarere et innlegg fra Moussa Sissoko, men denne gang fikk stopperen konkurranse i lufta. Alli raget over ham og sendte ballen i krysset med hodet.

Begge lag scoret med sin eneste avslutning på mål i første omgang, og begge var hodestøt. Sju minutter ut i annen omgang meldte Harry Kane seg på luftmoroa.

Christian Eriksen skrudde et hjørnespark inn foran mål. Kane løp seg fri fra sin oppasser og stanget ballen i nettet.

Noen minutter senere virket kampen avgjort, da Redmond felte Alli og ble utvist. Kane la ballen til rette på straffemerket, men blåste den over mål og misbrukte en gyllen sjanse til å punktere kampen.

Sløste

Med en spiller mer på banen beholdt Tottenham grepet om kampen og skapte flere sjanser til å fjerne spenningen. Eriksen traff undersiden av tverrliggeren med sitt skudd i det 71. minutt.

Gjestenes ineffektivitet holdt liv i spenningen, og et par dårlige klareringsspark fra Lloris ga Southampton halvsjanser laget ikke maktet å utnytte.

Dermed kunne Tottenham kontre inn to mål til. Eriksen spilte først fram Son, som scoret alene med keeper. I det 87. minutt ble Alli tomålsscorer framspilt av Danny Rose.

Mens Tottenham henger med i tetstriden, er Southampton i midtsjiktet. Laget er på 8.-plass, men det er bare tre poeng ned til Stoke på 13.-plass.

