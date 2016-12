Galatasaray vil kvitte seg med "usynlig" islending

Sigthórsson, en av Islands stjerner under sommerens EM, kom til Galatasaray på lån i august. En kneskade har gjort at han ikke har spilt et eneste minutt for den tyrkiske klubben. Han har knapt vært å se på Galatasarays treningsfelt.

Klubb og spiller skal nå ha blitt enige om å annullere avtalen. Islendingen skulle egentlig være hos tyrkerne hele sesongen. I tillegg skal en kjøpsopsjon ha vært innbakt i avtalen mellom klubbene.

