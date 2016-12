Nå er Tande den store favoritten i hoppuka

- Dette lover bra, får jeg tro. Det er godt å få til. Dette gir en ekstra selvtillitsboost. Det viser at hoppingen min er på et veldig godt nivå. Jeg gleder meg til å komme i gang, sa Tande etter å ha vært best i torsdagens kvalifisering med 139 meter.

Landslagssjef Alexander Stöckl var raus med rosen etter at Tande knuste konkurrentene i Schattenbergbakken dagen før åpningsrennet.

- I min tid som norsk landslagssjef har vi ikke hatt en større favoritt i hoppuka. Vi har hatt flere (norske) høyt på lista, men ikke som klare favoritter, sa østerrikeren til NTB.

Norsk gullørn?

Tande ble et stort glis på sletta i Oberstdorf da han fikk høre sjefens dom.

- Det er smigrende. Det er kult å høre. Jeg liker meg veldig godt i den (favoritt) posisjonen. Jeg håper å beholde den framover, sa KIF-hopperen til NTB.

Norge har ikke vunnet hoppuka siden Anders Jacobsen vant i 2007. Nå kan Tande stoppe seierstørken og være hopperen som tar med det prestisjefylte gullørntrofeet hjem.

- Den er veldig fin. Det har den alltid vært, mer skal vi ikke si om den nå, sa Tande om hva han tenker om gullørnen som gis til sammenlagtvinneren.

Tande står med tre annenplasser i vinterens verdenscup. Nå sikter han mot karrierens annen verdenscupseier fredag.

Falt fra seier

22-åringen falt trolig fra seier i Engelberg før jul. Han måtte trekke seg og falt på 144,5 meter i et svev Stöckl mente kunne tatt eleven ned på 150 meter. Landslagssjefen omtalte dét hoppet som optimalt.

Torsdagens kvalifiseringshopp var ikke langt unna i kvalitet.

- Jeg tipper det er på nesten samme nivå. Ikke helt, men veldig bra, sa Stöckl.

Han var ikke like fornøyd med resten av de norske hopperne.

- Alle kvalifiserte seg, men ikke mer enn det. Flere må ut i svært tøffe dueller. Heldigvis kan man ta seg til 2. omgang som lucky loser.

Øvrige norske plasseringer i torsdagens kvalifisering: 26) Andreas Stjernen, 34) Halvor Egner Granerud, 41) Tom Hilde, 42) Robert Johansson, 49) Anders Fannemel.