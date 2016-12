Nå flytter hoppukehåpet for seg selv

22-åringen kaster seg inn i et heftig boligmarked. Suksessen i hoppbakken gir ham friere økonomiske muskler enn de fleste andre på hans alder.

- Det blir en mye tryggere hverdag. Jeg har mulighet til å kjøpe leilighet, selv om det er et heftig kjør med priser i Oslo om dagen. Det er ikke bare, bare å komme seg inn på markedet der. Skal du kjøpe leilighet, må du kunne håndtere et lån. Da må du tjene penger, sier KIF-hopperen til NTB.

Liverpool-tur

Årets julegaver ga en solid pekepinn på at verdenscuptoeren er klar for å få seg sitt eget hjem.

- Jeg fikk boksere, tallerkener, skåler, biffbestikk og litt småting. Og ikke minst en Liverpool-trøye. Det er vel den jeg er mest fornøyd med. Den er uten draktnummer, men det skal jeg få printet på når jeg skal til Liverpool etter sesongen. Jeg må ha kaptein Jordan Henderson, og én til med Adam Lallana. Så da må jeg kjøpe en til der borte, sier Tande.

-Ja, jeg begynner å bli klar for det. Jeg har mer eller mindre alt jeg trenger. Jeg mangler bare en TV og en sofa, sier Tande.

Han er lei av kø og all tiden han bruker bak rattet. Skal han bli verdens beste skihopper, må alle tidstyver elimineres.

- Jeg vil komme meg nærmere der jeg trener. Da kommer jeg også nærmere Gardermoen. Da blir det ikke like mye kjøring i året. Jeg sitter mye bak rattet. Det har gått greit enn så lenge, men man blir sliten av det, medgir den flytteklare lysluggen.

Unngår kø

Med bosted i Oslo, sparer Tande mye tid på asfalten.

- Det er en time ekstra til Kongsberg. Er det mye trafikk, er det to timer ekstra. Det står jo dønn. Forbi Asker kan det være helt håpløst, sukker Tande.

Han er det norske håpet i den 65. hoppuka.

- Du er den alle har forhåpninger til hjemme i Norge.

- Det er fullt lovlig, det. Jeg skal la folk stille forventninger. Jeg stiller også forventninger til meg selv, men jeg prøver å holde alt om plasseringer ute av bildet. Jeg fokuserer på arbeidsoppgavene, men jeg blir skuffet dersom plasseringene ikke blir som jeg føler hoppingen er.

- Det går veldig fint å takle både press og forventninger, det gir meg en selvtillitsboost at folk har troen på det jeg holder på med, smiler Tande.

Vil ikke skjermes

Han tror det blir en knalltøff kamp om sammenlagtseieren i Vierschanzentournee, som tyskerne og østerrikerne kaller hoppuka. I halvveis liggende positur i en sofa på utøverhotellet ramser han opp Domen Prevc, Kamil Stoch, Stefan Kraft, Markus Eisenbichler, Severin Freund og Maciej Kot.

- Det er veldig viktig for meg at jeg har vært med før og kjenner kjøret som venter. Det er veldig mye mer press rundt selve rennet. Det er mange flere tilskuere, mer medier og andre rutiner. Det er viktig ikke å miste for mye energi før man skal hoppe. Jeg skal ikke skjermes. Jeg skal gjøre akkurat som jeg pleier å gjøre. Etter et par renn får vi se om noe må gjøres, men det tviler jeg på, sier den norske hopperen "alle" ville høre hva hadde å si før torsdagens åpning (kvalifisering).

- Jeg synes det er veldig moro med interessen. Det viser at det jeg gjør er positivt, sier Tande.

- Er du den store stjernen hele Hopp-Norge har lengtet etter?

- Det får vi vente et par sesonger med å se.

- Men du ser at du har potensial til det?

- Det kan hende det, smiler Tande lurt.

(©NTB)