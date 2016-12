Remis i fjerde parti for Carlsen

Carlsen, i svarte brikker mot Dominguez, ble presset innledningsvis i det fjerde partiet, men reddet seg inn mot slutten. Til slutt maktet han å vinne tilbake en bonde. Da de to spillerne ble stående igjen med to tårn og fire bønder hver, ble de enige om å inngå remis.

- Jeg frøs plutselig totalt på et tidspunkt. Plutselig satt jeg der og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da gjorde jeg et par dårlige trekk, men det gikk relativt greit, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Tre strake

Før partiet mot Dominguez hadde Carlsen tre strake seirer. I tredje parti vant 26-åringen greit over Saleh Salem fra De forente arabiske emirater.

Salem med svarte brikker kom tidlig i tidstrøbbel og rakk ikke å slå på klokka før det var for sent. Dermed kunne Carlsen innkassere torsdagens tredje poeng av tre mulige etter de tre første partiene.

- En helt ypperlig start, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae like etter Carlsens seier mot Salem.

Vant med svarte brikker

Magnus Carlsen fulgte opp seieren i åpningspartiet i lynsjakk-VM med å slå Francisco Vallejo Pons med svarte brikker i sitt andre parti.

Med svarte brikker sikret Carlsen seg sitt andre poeng i VM i lynsjakk. Vallejo Pons hadde hvite brikker, men den spanske stormesteren fikk etter hvert dårlig tid og hadde kun fem sekunder igjen da Carlsen gjorde sitt trekk og hadde over halvminuttet igjen på klokka.

Til slutt slo spanjolen på klokka for sent og måtte innse at Carlsen fikk med seg sitt andre poeng av to mulige hittil i lynsjakk-VM.

God kontroll

Carlsen vant også sitt åpningsparti i VM i lynsjakk etter å ha slått Bu Xiangzhi etter 45 trekk.

Partiet ble avgjort da de to spillerne kun hadde noen sekunder igjen på klokka, men Carlsen hadde mot slutten av partiet god kontroll på sin kinesiske motstander. Til slutt måtte Xiangzhi innse at det ble tap mot den norske storspilleren.

- Magnus spilte trygt og bra. En flott start på lynsjakk-VM, sa Bae etter partiet.

Lynsjakk blir preget av høyt tempo da de to spillerne kun har tre minutter på hele partiet i tillegg til to sekunder ekstra per spiller etter hvert trekk.

