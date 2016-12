Småsyk Granerud frykter å smitte lagkameratene

Granerud danket ut både Johann André Forfang og Joachim Hauer i kampen om den siste norske hoppukeplassen, men sykdom gjør at askerbøringen prøver å holde distanse til de øvrige norske hopperne.

- Fram til jeg er frisk, vil jeg be om å bo alene for ikke å smitte de andre, sa Granerud til NTB etter torsdagens kvalifisering.

- Jeg prøver så godt jeg kan, sa Asker-hopperen om hvordan han forsøker å unngå å smitte lagkompisene.

Den store skrekken er at Granerud skal smitte hoppukefavoritt Daniel-André Tande. Nå bor heldigvis hopperne på enkeltrom i Oberstdorf, men ofte deler de rom også under den prestisjefylte hoppuka.

- Formen er middels, men jeg tror ikke jeg har feber. Jeg er veldig snufsete og sånn. Jeg har ikke hatt veldig hard oppvarming i dag, sa Granerud i pressesonen etter 34.-plassen i kvalifiseringen.

- Det var positivt, tror jeg. Det kjentes veldig rytmisk og fint. Jeg er fornøyd, sa Granerud.

Hjemmestrikkede sokker

Seier og fjerdeplass i Sveits sørget for at 20-åringen snøt landslagshopperne for hoppuketur. Først ved 22-tiden onsdag kveld var Granerud på plass på utøverhotellet i Sør-Tyskland.

Han labbet rundt i hjemmestrikkede sokker med norske flagg da han møtte NTB like etter torsdagens frokost

- Jeg så at Jarl Riiber hadde noen lignende, korte ullsokker. Da ga jeg streng beskjed til mamma om at det hadde jeg lyst på. De så veldig deilige ut, og det er de definitivt. Jeg bruker dem mye, forsikrer Granerud.

Raw Air-test

Men sokkene be ikke med i Schattenbergbakken under torsdagens kvalifisering.

- Nei, de er altfor tjukke og korte til det, ler en småforkjølet Granerud om mamma Marits håndarbeid.

Han får faktisk en forsmak på Raw Air, den knalltøffe norske hoppturneringen etter VM, hvor det skal konkurreres ti dager på rad.

For med to renn før hoppukeåpningen, blir det en hektisk periode for Torbjørn Egners barnebarn.

- Det er fin trening til Raw Air, mener Granerud.

- Hvordan blir påkjenningen på kroppen?

- Det vet jeg ikke helt. Jeg har aldri vært i denne situasjonen før. Det blir spesielt. Det blir ti konkurranser på elleve dager. Det er noe nytt. Det blir spennende å se hvordan kroppen takler det, spesielt siden jeg kommer hit med en liten sykdom i tillegg, sier 20-åringen.

Sikter mot fire renn

Forrige sesong ble han sendt hjem fra hoppuka etter to renn. Det holdt ikke med karrierebeste og 36.-plass i Garmisch-Partenkirchen for å få være med videre til rennene i Østerrike.

- Jeg har veldig lyst til å hoppe alle rennene og komme meg til Bischofshofen. Jeg har egentlig ikke satt noe resultatmål. Jeg vil fortsette det gode arbeidet i Engelberg og tenke på meg selv. Finaleomgang i alle renn har jeg lyst til. Jeg er skuffet om jeg reiser hjem herfra uten poeng, sier Granerud.

Han har slitt i bakken i vinter. Nå nærmer han seg godformen.

- Jeg hopper mye bedre nå enn da jeg ble nummer 32 i Kuusamo i sesongstarten. Jeg skal ikke tenke for mye på resultater, sier Granerud og unnskylder seg litt for at han velger å svare litt vagt på ambisjonene i årets Vierschanzentournee.

Maurtue av folk

Han er likevel klart på at erfaringen fra forrige sesongs deltakelse i verdens tøffeste hoppturnering er viktig.

- Jeg tror det er veldig viktig at jeg vet hva det handler om. Jeg husker fra i fjor. Plutselig sitter du på bommen, og bak armen til Alex (Stöckl) ser du bare en maurtue av mennesker. Det gjorde at jeg plutselig fikk fokus på det, ikke å hoppe langt. Det er viktig at jeg vet mer om hva som kommer, slik at jeg lettere kan koble ut og tenke på meg selv.