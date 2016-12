Seks langrennsutøvere utestengt fra Tour de Ski

De seks langrennsløperne Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin ble midlertidig suspendert fra konkurranser 22. desember. Samtlige seks valgte å anke avgjørelsen til Det internasjonale skiforbundets dopingpanel, og forlangte videre å få ankene behandlet før Tour de Ski-starten i Sveits nyttårsaften.

Fredag opplyste FIS at suspensjonen opprettholdes for samtlige seks. I en uttalelse fra FIS het det videre at bakgrunnen for beslutningen vil bli kommunisert til de impliserte.

Den tyske advokaten Christof Wischemann, som representerer Legkov og Belov, hevder i en e-post til nyhetsbyrået DPA at FIS ikke ønsket å behandle saken nærmere før man har gjennomført en høring med hovedpersonene og deres representanter.

Bak dopinganklagene mot de russiske løperne ligger opplysninger som fremkom i den mye omtalte McLaren-rapporten.

McLaren-rapport

Rapporten konkluderte med at flere enn 1000 russiske utøvere fra over 30 ulike idretter deltok i et systematisk dopingprogram. Flere medaljevinnere fra London-OL og Sotsji-OL er blant de omtalte.

Russland var arrangør av vinterlekene i Sotsji i 2014. Ifølge McLaren-kommisjonen bidro den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) til å manipulere og bytte ut prøveresultater.

Richard McLaren og hans etterforskere har funnet ut at 28 av de 95 prøvene som er undersøkt fra Sotsji-lekene, hadde tegn på "manipulasjon".

De 28 prøvene skal analyseres på nytt i antidopinglaboratoriet i Lausanne. IOC-president Thomas Bach har også opplyst at eksperter skal analysere prøver fra russiske utøvere fra både Sotsji-OL og sommer-OL i London i 2012 på nytt.

Etterforskning

Russlands president Vladimir Putin medga i sin juletale 23. desember at landet har et dopingproblem. Han lovet at alle dopingtilfellene skal etterforskes.

Langrennsløperne Legkov og Belov sendte på sin side ut en pressemelding før jul der de mente seg uskyldig mistenkt og krevde at suspensjonen ble opphevet umiddelbart. Det fikk de ikke medhold i.

- Vi har aldri tatt forbudte stoffer og aldri benyttet ulovlige metoder. Vi har alltid fulgt antidopingreglementet og underkastet oss tallrike prøver, uttalte Legkov og Belov i pressemeldingen.

(©NTB)