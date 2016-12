Tap for Maars Johnsen og Hearts

Jonny Hayes ble matchvinner for Aberdeen, scoringen hans kom etter 66 minutters spill foran 16.630 tilskuere på Tynecastle Park. Maars Johnsen pådro seg et gult kort i matchen, men maktet ikke å bidra til scoring eller poeng for vertene.

Fredagens resultat gjør at tabelltreer Aberdeen økte forspranget til tabellfirer Hearts til seks poeng. Aberdeen har 18 poeng opp til Celtic på tabelltoppen.

