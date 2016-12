Sollenkollen skal løfte kriserammet svensk hoppsport

-Om ti år, kanskje, sukker Sveriges Televisions hoppekspert Fredrik Balkåsen.

Han er på plass i Garmisch-Partenkirchen for å kommentere det tradisjonelle nyttårshopprennet. Rennet er det eneste fra både hoppuka og vinterens verdenscup som SVT sender.

-800.000 fulgte på det meste sendingene sist vinter, sier kommentator Peter Jonsson.

-Det ligger mest i tradisjonen, tror jeg. For mange liker mysfaktoren med å se hopprenn på nyttårsdagen, påpeker Balkåsen.

Uten landslag har svenskenes hoppkrise bare blitt verre og verre. Det er lenge siden Jan Boklöv revolusjonert hoppsporten med V-stilen. Kun ett renn har svenskene vunnet i løpet av 65 år med hoppuke. Boklöv vant i Innsbruck i 1989.

-Vi trenger helt klart en ny Jan Boklöv. Hadde vi hatt en svensk hopper i toppen, hadde dette vært mye større. Det ser vi på andre skigrener, sier Balkåsen.

Byttet ut hoppkomiteen

Men det tas grep. Sollentuna kan bli svensk hoppsports redning.

-Det er planer om bakke i Stockholm, sier Balkåsen.

-I Sollentuna. Den skal hete Sollenkollen, skyter makker Jonsson inn – og peker på det som kan bli Sveriges minikopi av Holmenkollen/Midtstuen.

-Det blir kanskje en K60. Det vil være bra for rekrutteringen, sier SVTs hoppekspert.

-Problemet er at vi egentlig ikke har noe landslag heller. Det er ingen satsing fra Sveriges Skiforbund, så vidt jeg vet. Derimot har de til og med byttet ut alle i grenrådet, backhoppingskomiteen. Nå satses det på rekruttering, sier den tidligere hopperen.

Jan Boklöv vant i sin tid verdenscupen sammenlagt (1989), men kun sju rennseirer er alt svenskene kan vise til siden innføringen av verdenscup i 1979.

-Vi har ingen engang noen med i COC-cupen, men noen i FIS-cupen. Det er juniorer og noen første års seniorer. Det er helt kjørt, sukker Balkåsen.

Brutte VM-lovnader

Heller ikke VM i Falun ble noen redning for svensk skihopp – til Balkåsens fortvilelse.

-Vi har ingen elitesatsing som er noe å snakke om. Derimot jobber vi med rekruttering. Det krever at vi har anlegg. Vi har et bra anlegg i Örnsköldsvik, men Falun har jo ikke det vi trenger. De har K10 og K15. Deretter ikke noe før vi har K90 og K120. Der kan ikke de unge hoppe. Det ventes på bygging av K30 og K60, men det finnes ikke penger til slike bakker. Det var også et krav for at vi skulle få VM, men det ble aldri noe av. Vi skulle hatt et Midtstuanlegg. Etter VM har de vel 160.000 kroner i budsjett i året. Det er ingenting, sier SVT-eksperten.

-Men det er helt riktig å starte helt på nytt. Det sier vel alt om situasjonen, sier Balkåsen.

Han finner trøst i de norske deltakerne. Som aktiv bodde han i Lillehammer og trente sammen med Kenneth Gangnes (skadd) og Robert Johansson.

-Jeg heier på nordmennene, for jeg ser meg litt som norsk selv. Jeg koser meg med det, men det hadde vært noe helt annet om vi hadde et lag som dere, hvor det med jevne mellomrom kommer fram de helt store hopperne.

Sverige har kun sju pallplasser i hoppuka. Til sammenligning har Norge 105. Østerrike er best med 173.

PS! SVT skal sende hopprennene fra VM i Lahti.