Tårene flommet for Harsem

Etter år med motgang tok hun seg endelig til sin første finaleplass i en verdenscupsprint. Der endte hun til slutt på 4.-plass.

Harsem ble vraket fra landslaget før denne sesongen, og i et intervju med Dagbladet lørdag fortalte hun at hun følte seg oversett og lite verdsatt på landslaget sist sesong.

-Jeg er veldig lettet. Det er stort endelig å komme til en finale. Det har jeg ventet lenge på. Det var skikkelig gøy. Det er gøy å lykkes og se at det går an å snu ting. Jeg vet at jeg var en god skiløper i fjor også, men det er mye som må klaffe psykisk også. Nå skal jeg prøve å legge ting bak meg og fokusere på det som er nå. Det er alltid gøy å bryte barrierer, sa Harsem etter 4.-plassen i Val Müstair.

Finaleplass sikret hun med en knallsterk heatseier i semifinalen, foran Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

- Det kom mange tårer etter at finaleplassen var sikret?

- Jeg er en følelsesladet person, og det er lite som skal til før det bikker over litt. Det var bare å tørke tårene. Det var ikke slik at finalen ble preget av følelsene etter semifinalen. Jeg skal være fornøyd med 4.-plassen. Dette er det beste jeg har gjort noen gang.

- Er du blitt en bedre løper i Team Trøndelag?

- Jeg har funnet ut at jeg trenger å ha det bra med meg selv, og det har jeg hatt denne sesongen. Da klarer jeg å prestere bedre også. Jeg setter pris på at skiforbundet har gitt meg tillit til å være med her, og da er det godt å lykkes også, sa løperen som representerer klubben Varden i Meråker.

