Østberg overlegen på fellesstarten 

Østberg slo dermed tilbake etter sprintskuffelsen lørdag.

- Jeg var sur på meg selv etter i går. Jeg trengte 30 minutter for meg selv. Jeg ville bevise for meg selv at jeg kunne i dag, for jeg følte at formen min var god. I dag ville jeg gå til hardt, og ta det litt roligere mot slutten, men jeg bare gikk for det og håpet det ville holde. Det var gøy, sa Østberg i seiersintervjuet.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg tok tidlig kommandoen på fellesstarten i Tour de Ski søndag.

De to norske jentene fikk en luke til lørdagens sprintvinner Stina Nilsson og finske Krista Pärmäkoski allerede etter 2,5 kilometer.

Pärmäkoski kom seg etter hvert opp i ryggen på de to norske jentene. Nærmest fulgte Kathrine Harsem, som passerte Nilsson.

- Hun har tatt opp jakten nå, Harsem, men hun er litt ensom mellom ledertrioen og resten av feltet, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

I neste bakke viste imidlertid Østberg kjempekreftene sine. Gjøvik-jenta rykket fra lagvenninnen Weng og finske Pärmäkoski.

- Dette er en maktdemonstrasjon av Ingvild Flugstad Østberg, sa Paasche.

Østberg kom alene inn på oppløpet og vant overlegent. Hun tok i samme slengen over ledelsen i sammendraget.

- Hun slår knockout på konkurrentene, ropte TV 2s kommentator.

Weng ble nummer to, mens Pärmäkoski kom inn på tredjeplass.

Kathrine Harsem ble tredje beste norske kvinne på 7.-plass.

