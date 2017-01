Bø og Eckhoff ute med sykdom

Det skriver Norges Skiskytterforbund i en pressemelding søndag.

Bø skulle gjøre comeback etter å ha vært ute i første del av sesongen med luftveisproblemer. Nå har han imidlertid fått et tilbakefall.

- Dette er selvsagt veldig frustrerende, og jeg blir jo lei av å vente på å komme tilbake i konkurranseform. I sommer og i høst var jeg så sterk, så derfor er det ekstra surt å ikke få vise seg fram med startnummer på brystet, sier Bø

- For å kunne komme tilbake så raskt som mulig, så handler det om å ta de smarte valgene. Det å stå over Oberhof nå er kjipt for Tarjei, men av og til er det ofte at det er de kjipe valgene som kan vise seg å være de smarteste på sikt, sier landslagslege Ola Berger, som ikke kan si noe spesifikt om når Tarjei er tilbake.

I Eckhoffs tilfelle er det snakk om en forkjølelse. Hun må også stå over Idrettsgallaen, hvor hun er nominert til to priser. 26-åringen er ventet tilbake til verdenscupen i Rupholding.

Ingrid Landmark Tandrevold erstatter Eckhoff i Oberhof.

