Kane og Alli-dobbel i Tottenham-seier

Kane scoret to med seks minutter mellomrom i første omgang, før Alli punkterte kampen med en scoring før og etter pause. Tidligere Tottenham-spiller Younès Kaboul reduserte for Watford på overtid av kampen.

Tottenham klatrer med de tre poengene opp til en tredjeplass på tabellen. London-nabo Arsenal kan ta over tredjeplassen med seier over Crystal Palace senere søndag.

Watford ligger på sin side på 13.-plass.

Kanes første scoring kom etter 27 minutter. Kieran Trippier fikk ballen nede på høyresiden og slo gjennom til Kane. Engelskmannen var iskald alene med Heurelho Gomes fra skrått hold.

Nummer to, og hans tiende for sesongen, lå i nettet seks minutter senere. Nok en gang var det Trippier som serverte spissen, som fra fem meter fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

Bortelagets tredje for dagen kom som følge av en gavepakke fra Craig Cathcart. Watford-spilleren mistet ballen enkelt til Alli som satte inn 3-0-målet fra åtte meter.

Allis andre for dagen kom nok en gang etter sløvhet hos Watford-forsvaret. Sebastian Prödl var unøyaktig, og Kane fant Alli på bakre stolpe.

Nullen sprakk for Tottenham to minutter på overtid. Et frispark ble slått mot bakre stolpe der Kaboul fikk pirket ballen over linjen til 1-4.

