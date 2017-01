Mourinhos advarsel til Martial: - Hør på meg, ikke agenten din

Forrige sesong slo Martial til umiddelbart og ble Uniteds toppscorer med 17 mål i ulike turneringer. Etter at Mourinho tok over roret i storklubben, har det derimot ikke gått på skinner for franskmannen.

Lørdag satte han inn utligningen i Uniteds dramatiske 2-1-seier over Middlesbrough. Det var bare hans andre seriemål og femte nettkjenning totalt denne sesongen. Mourinho føler Martials agent, Philippe Lamboley, skaper problemer for ham.

- Anthony må høre på meg, ikke agenten hans. Han må lytte til rådene og tilbakemeldingene jeg gir på treningsfeltet hver dag, sier Mourinho og legger til:

-I avisen leser jeg stadig at Martial er på vei til Sevilla på lån og at han ikke er fornøyd. Han må høre på meg.

Portugiseren passet samtidig på å gi 21-åringen skryt for prestasjonen mot Middlesbrough. Det var hans beste kamp for United på svært lenge.

- Martial skapte sjanser og scoret. Han kjempet og var veldig positiv. Jeg vet at han er et stort talent. Han er en som har helt utrolige forutsetninger til å bli en toppspiller.

Manchester United hentet Martial fra Monaco på overgangsvinduets siste dag sommeren 2015.

(©NTB)