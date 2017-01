Brighton klatret til topps

Julehøytiden ble dermed ikke spesielt minneverdig for Newcastle og manager Rafael Benitez. Mandag ble Blackburn for sterke på Ewood Park. Tidligere Celtic-spiller Charlie Mulgrew scoret kampens eneste mål.

Newcastle-tapet ga Brighton muligheten til å innta tabelltoppen, og den sjansen grep laget begjærlig. Chelsea-utlånte Lucas Piazón sendte riktignok Stefan Johansen og lagkameratene i føringen, men Tomer Hemed og Lewis Dunk snudde kampen med hver sin scoring etter pause.

Scoringene kom med bare ett minutts mellomrom kvarteret før full tid.

De tre poengene betyr at Brighton nå har ett poengs luke til Newcastle i toppen av mesterskapsserien. Ytterligere seks poeng på etterskudd følger Reading, som slo Bristol City 3-2 borte mandag.

Stefan Johansen spilte hele mandagens kamp for Fulham.

Alexander Tettey og Norwich hadde tapt åtte av sine elleve siste kamper i ligaen før mandagens hjemmemøte med Derby. Der kom det en real opptur - mye takket være den portugisiske spissen Nelson Oliveira.

25-åringen sto bak samtlige mål i 3-0-seieren – de to siste med ett minutts mellomrom på tampen av kampen. Seieren løftet Norwich til niendeplass på tabellen. 17 poeng skiller opp til ledende Brighton.

Alexander Tettey spilte hele mandagens kamp på hjemmelagets midtbane.

Blackburn, Wigan og Rotherham ligger fortsatt under streken i mesterskapsserien. Wigan tapte 0-1 hjemme for fjerdeplasserte Huddersfield mandag, mens Rotherham røk 3-0 for Leeds.

(©NTB)