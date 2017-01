Alle de tiltalte mener de er uskyldige

Etter å ha brukt nærmere to timer på å sette en forsterket jury i lagmannsretten, leste aktor Asbjørg Lykkjen opp tiltalebeslutningen for ankeforhandlingene i kampfiksingssaken.

Fotballspillerne Formose Pape Mendy, Drin Shala, Saif Haydar Jafar, Alban Shipshani og Fredrik Alexander Notice fikk alle spørsmål om de anså seg selv som skyldige. Alle svarte nei.

Det samme gjaldt 35-åringen og 45-åringen som er utpekt som bakmennene.

Anket

29. april 2015 falt dommen i Oslo tingrett som er anket av både forsvarerne og aktoratet.

Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder. Formose Pape Mendy ble dømt til fengsel i seks måneder. De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten.

Den 45-årige svenske bakmannen ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. I tillegg fikk han gevinsten på 340.000 kroner inndratt. 35-åringen som skal ha hjulpet 45-åringen med å spille på de aktuelle kampene, ble frikjent for alle forhold knyttet til kampfiksing. Han ble ilagt en mindre bot for et annet forhold. For alle de dømte gjaldt det at 90 dager av dommen ble gjort betinget.

Oppe tidligere

Samtlige fire dømte valgte å anke dommen på stedet. Aktor Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte.

Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere (19. januar 2016), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt.

Spillerne og bakmennene som møter i retten blir forsvart av advokatene Harald Grape, Harald Johannessen, Ketil Magnus Berg, Marius Oscar Dietrichson, Ole Petter Drevland, Pål Eriksrud og Tor Magnus Sæter-Fagermo.

Rettens administrator er Mette D. Trovik. Det er avsatt en måned til denne ankebehandlingen.

