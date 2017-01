Ny lagvenninne for Mjelde

London-klubben bekreftet overgangen på sine nettsider tirsdag.

Den allsidige 24-åringen, som kommer til Chelsea fra amerikanske Washington Spirit, har signert en kontrakt som strekker seg fram til 2018.

- Dette er en stor personlig utfordring for meg, men jeg er klar for å ta det neste skrittet i karrieren min. Det å spille for Chelsea er en unik sjanse til å løfte spillet mitt til et nytt nivå, og jeg tror tidspunktet er det rette, sier Dunn.

Chelsea er i ferd med å forsterke stallen kraftig etter at klubben mistet ligatittelen til Manchester City sist sesong. I fjor høst ble den norske landslagskapteinen Maren Mjelde hentet til klubben, og deretter fulgte også den sveitsiske landslagsspilleren Ramona Bachmann.

(©NTB)