Stöckl ønsker snø og kulde velkommen

Daniel-André Tande kjemper om sammenlagtseieren i den 65. tysk-østerrikske hoppuka. Det var knallvær i Innsbruck under tirsdagens kvalifisering, men onsdag kommer uværet inn over bergiselbakken.

Onsdag blir det både regn og snø, opp til 12 millimeter vil kunne skape utfordringer for hopperne.

I Bischofshofen fortsetter snøværet under torsdagens kvalifisering i Paul Ausserleitner-bakken.

- Det gleder vi oss til, for det er vi gode på. Vi har vist flere ganger at vi har folk som kan prestere når det er dårlig vær med regn og snø i bakken, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

- Jeg husker tilbake til Zakopane for tre-fire år siden. Det snødde og var elendig vær, men vi vant lagkonkurransen, fortsetter østerrikeren.

Han sliter med sår hals, men mener Norge kan ha en fordel i rufsete vær.

- Vi har ikke trent ekstra for å lykkes under slike forhold, men jeg tror vi er heldige fordi vi oftere har slike forhold i Norge enn de har her nede, sier Stöckl.

Under hoppukeavslutningen fredag kan temperaturene falle helt ned til minus 15. Det er en fordel for Robert Johansson og Andreas Stjernen, som begge er gode til å fly. Samtidig hopper formsterke Tande godt i alle slags forhold for tiden.

- Det skal være lettere å fly når det er kaldt. Det viser Nammo-prosjektet, sier Stöckl.

Norge stiller med fem hoppere i onsdagens renn. Tande var femte best i kvalifiseringen, mens Andreas Stjernen var 11, Robert Johansson 27, Halvor Egner Granerud 38 og Anders Fannemel 48.

Tom Hilde endte på 58.-plass og greide ikke å kvalifisere seg.